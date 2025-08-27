Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Çakmak Barajı'nın havzası Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak köyünde inşa edilen, 176 milyon metreküp depolama hacmine sahip Çakmak Barajı’nın havzası, Meriç Nehri’nden getirilecek suyla doldurulacak.

Gökhan Balcı  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Çakmak Barajı'nın havzası Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

Baraja ismini veren köyde yapımı tamamlanan iletim kanalları sayesinde kış aylarında nehrin debisinin yükselmesiyle birlikte su pompa istasyonuna aktarılacak. Buradan yönlendirilecek su baraj rezervuarında toplanacak.

Tamamlandığında 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sağlayacak Çakmak Barajı’nın birinci etap kapsamında yıl sonuna kadar 77 bin 520 dekar tarım arazisi sulanabilir hale gelecek.

Baraj tamamlandığında bölge çiftçisinin üretim kapasitesi artacak, modern sulama sistemleriyle su daha etkin kullanılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
