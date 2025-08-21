Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Genç kürekçiler Meriç Nehri'nde antrenmanlarını sürdürüyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenecek Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na katılacak sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Gökhan Zobar  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Genç kürekçiler Meriç Nehri'nde antrenmanlarını sürdürüyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Organizasyon, 22-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meriç Nehri'ndeki şampiyonada Türkiye'nin farklı kulüplerinden yaklaşık 400 kürek çekecek.

Şampiyona öncesi sporcular Meriç Nehri'nde antrenman yaparak organizasyona hazırlandı.

Sporcuların hedefi madalya kazanmak

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Başantrenörü Mehmet Mumcuoğlu, gazetecilere Edirne'de geniş katılımlı bir şampiyona düzenleneceğini söyledi.

Şampiyonaya sıkı hazırlandıklarını belirten Mumcuoğlu, "İlk olarak Ankara'da bir kamp yaptık. Bu kampımız oldukça verimli geçti. Yarışlara kısa bir süre kaldı, Meriç'teki hazırlıklarla şampiyonaya hazır hale geleceğiz." dedi.

Mumcuoğlu, hedeflerinin katıldıkları tüm kategorilerde kürsüye çıkmak olduğunu dile getirdi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kağan Baran ise yarışlara madalya hedefiyle hazırlandıklarını belirtti.

Şampiyonaya Ankara ve Edirne'deki antrenmanlarla çalıştıklarını aktaran Baran, "Zorlu bir süreç. Şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlanıyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Hedefimiz her yarışta olduğu gibi madalyalar kazanmak. Takım olarak kendimizi çok hazır hissediyoruz." diye konuştu.

Poyraz Çelebi de büyük organizasyonların kendisine tecrübe kattığını ifade etti.

Şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlandıklarını dile getiren Çelebi, "Güzel çalışmalar yaptık. Çok verimli bir süreç oldu. Hedefimiz katıldığımız tüm yarışlarda kürsüye çıkmak. Burada başarı elde edip Milli Takım'a katılmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

