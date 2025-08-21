Dolar
40.94
Euro
47.83
Altın
3,338.72
ETH/USDT
4,300.30
BTC/USDT
113,819.00
BIST 100
11,271.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da "ilke" imza attı

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çember aletinde finale kalarak Türkiye cimnastik tarihinde "ilke" imza attı.

Muhammed Boztepe  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da "ilke" imza attı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda çember aletinde bireysel elemeler yapıldı.

Çember aletinde 98 sporcunun arasından 28.500 puan alarak 8'inci olan milli sporcu Hatice Gökçe Emir, Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihinde ilk kez finalde yarışacak sporcu ünvanını aldı.

Çember aletinin finali, 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Antakya'da 2 bin 643 afet konutunun yapımı devam ediyor
Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan Yarseli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12,7'ye düştü
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşümle yenilenen Mardin'in Yeşilli ilçesine ilişkin paylaşım
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Ankara'daki barajlarda doluluk oranı düştü

Benzer haberler

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da "ilke" imza attı

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da "ilke" imza attı

Milli boksör Tolga Kaya, dünya şampiyonluğu için yumruk sallıyor

Milli sporcu Ayşe, "kendimi buldum" dediği kick boksta zirveye odaklandı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, güreşe altın çağını yaşatmak istiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, güreşe altın çağını yaşatmak istiyor
Ritmik cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı

Ritmik cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet