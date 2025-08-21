Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da "ilke" imza attı
Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çember aletinde finale kalarak Türkiye cimnastik tarihinde "ilke" imza attı.
Ankara
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda çember aletinde bireysel elemeler yapıldı.
Çember aletinde 98 sporcunun arasından 28.500 puan alarak 8'inci olan milli sporcu Hatice Gökçe Emir, Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihinde ilk kez finalde yarışacak sporcu ünvanını aldı.
Çember aletinin finali, 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.
