AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" sloganıyla başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programı kapsamında "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamayı, ekonomi programının ulaştığı noktayı milletle bir araya gelerek ele alacaklarını söyledi.

Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Büyükgümüş, toplantının başında AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısı ve Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında gerçekleşen programlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık" açıklamasına işaret eden Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Atımızın kuyruğunu bağladık' diyerek ifade ettiği 955 yıl önceki fethe, Sultan Alparslan'ın ordusuyla o meydanda bir araya gelirken ifade ettiği kararlılığa ve hedefe ulaşma azmine bağlılığını bugün yeniden ifade etmesini de ayrıca dikkate değer buluyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin çok daha kararlı, çok daha Türkiye Yüzyılı hedeflerine kenetlenmiş bir istikamette yürüteceği çalışmalara ihtiyacı olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "Dolayısıyla bu kararlılığın tarihsel bir derinlikten gelerek böylesine yüksek bir düzeyde Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından ifade edilmesini de ben ayrıca tarihi bir önemde olarak değerlendiriyorum. Tabii bu içine girdiğimiz dönemin zorlukları, meşakkatleri, aşılması güç boyutları önümüzde. Ama 25 yıldır olduğu gibi türlü zorlukları AK Parti teşkilatlarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mız katetmişse, bu tarihsel tecrübeden aldığımız ilhamla önümüzdeki zorlukları da aşmayı inşallah başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm kadro sahada olacak"

Bu değerlendirmelerinin ardından Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının detaylarını paylaştı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda her yıl olduğu gibi kabineden mahalle teşkilatlarına, köy temsilcilerinden genel merkez yöneticilerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına kadar tüm kadronun sahada olacağını dile getiren Büyükgümüş, "Bu programın oluşturmuş olduğu ana ruh, AK Parti'mizin 25 yıllık tecrübesi ve önümüzdeki 10 yıllara dair oluşturduğu güçlü irade ve vizyon; aynı zamanda Anadolu'yu bize yurt kılan, Anadolu'yu Türkiye haline getiren bu fetih iradesinin ruhunun yansıması da bu Türkiye Yüzyılı çalışmalarımızın tam da kalbinde yer alacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız, konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri, teklifleri milletimizden alarak her zeminde yaptığımız gibi AK Parti'mizin yegane pusulasının milletimiz olduğu şiarından hareketle buradaki tüm ifade edilen kanaatleri, paylaşılan duyguları siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız."

Bu yıl yapacakları çalışmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" başlığıyla ele alacaklarını belirten Büyükgümüş, "'Terörsüz Türkiye' ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, yasada ifade edilen kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var. Bu konuda kabinemizin hazırlıkları var. Partimizin yetkili çalışan kadrolarının hazırlıkları var. Burada oluşacak olan huzur ortamının, burada oluşacak olan ve güçlenen kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni imkanlarla milletimizin buluşması için biz yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, AK Parti'nin tüm kadrolarının sahada milletle bu fikri paylaşacağını dile getirdi.

"Tüm Türkiye'yi kuşatan bir programla yaz aylarındaki faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın diğer siyasi partilerden en önemli farkının "milletin tamamına hitap etmesi" olduğunun altını çizen Büyükgümüş, "Biz toplumun yüzde 100'üne konuşuruz, yüzde 100'üne sesleniriz. Bize oy verenler, oy vermeye aday olanlar diye değerlendirdiğimiz bir perspektiften çalışmalarımızı yürütürüz." dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla, şehit yakınları, gazilerle, gençlerle ve kadınlarla bir araya geleceklerini söyleyen Büyükgümüş, "Tüm Türkiye'yi kuşatan bir programla yaz ayındaki faaliyetlerimizi de tamamlamış olacağız. Eylül ayı boyunca tüm bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle ve köy teşkilatlarımızla birlikte herkes bu programlar çerçevesinde geniş toplum kesimleriyle bir araya gelecek. Her yıl olduğu gibi burada ifade edilen görüş, öneri, teklifleri derleyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla, vereceği talimatlarla da ilgili politika alanlarının şekillenmesi için de bir ana istikamet oluşturacağız." bilgisini verdi.

"Türkiye'nin her yerinde AK Parti'miz aynı dili konuşur, aynı şeyi söyler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bir soruya Büyükgümüş, attıkları her adımda yürütülen çalışmaları milletle paylaştıklarını anlattı. Büyükgümüş, "Yasa metninin oluşmasında parti teşkilatlarımızın yapmış olduğu tespitlerin, sürekli sahada yürütülen çalışmaların, hem yasanın mimarisinin oluşmasında hem de ana çerçevesinin şekillenmesinde çok etkili olduğunu biliyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinde AK Parti'miz aynı dili konuşur, aynı şeyi söyler" diyen Büyükgümüş, bunun AK Parti siyasetinin ana eksenini oluşturduğunu bildirdi. Büyükgümüş, "Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde neyi hissediyorsak, neyi düşünüyorsak bunu paylaşacağız ve anlatacağız." dedi.

Bu konuda yapılan anket çalışmalarına ve saha gözlemlerine işaret eden Büyükgümüş, "Milletimizin bu ana istikamete güveninin, onayının arttığını, her geçen gün de yol yürüyüşümüzün daha da güçlendiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Konuşup siyaseten çözemeyeceğimiz Türkiye'de hiçbir meselemiz yok"

Özü sözü bir, ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa milletle şeffaf bir şekilde bunu paylaşan bir siyasi hareket olduklarının altını çizen Büyükgümüş, "Tabii ki buraya en sert eleştirileri getiren kesimlerle bir araya gelip, onlarla konuşma öz güveni bizim sürekli içerisinde olduğumuz bir davranış ve siyasal stratejidir." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, TBMM'de en sert eleştirileri dile getiren isimlerle de AK Parti Grubu'nun bir araya geldiğini hatırlattı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulunda 467 "evet" oyuyla kabul edilmesinin önemine işaret eden Büyükgümüş, "Demek ki, ne kadar birbirimize zıt da olsak ortak bir konuyu ele alıp, tartışıp, konuşup siyaseten çözemeyeceğimiz Türkiye'de hiçbir meselemiz yok." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin anket çalışması

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yapılan anket çalışmalarına ilişkin soru üzerine Büyükgümüş, bunun sürekli ölçtükleri ve ele aldıkları bir konu olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecine verilen güçlü desteğin, sürecin tüm sınamalardan geçmesine rağmen sürekli devam etmesinin önemine işaret eden Büyükgümüş, "Elbette sorular var. Elbette 'Şöyle olsa, bu şekilde ilerlense' diye ifade edilen görüşler var. Bunların hepsi de siyaset yapmanın, milletin huzurunda olmanın bir gereğidir. Ama şunu ifade edebilirim: Çok uzunca bir süredir özellikle 'Terörsüz Türkiye' başlığında yürüttüğümüz çalışmalara Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim tartışmaları

Bir basın mensubunun erken seçim tartışmalarını hatırlatarak miting takvimine ilişkin sorusu üzerine Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta Ankara'da, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt Meydanı'nda milletle beraber olduğunu hatırlattı ve bunların devam edeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz seçim varmış, yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan, Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir, onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'de 4 il başkanının değişimine ilişkin soruya Büyükgümüş, "Bunu kardeşlik çerçevesinde ve büyük bir öz güvenle yürüttüğümüz çalışmalar bunlar. Öyle diğerlerinde olduğu gibi kapının, pencerenin kırıldığı, döküldüğü, insanların birbirine hakaretler havada uçuştuğu filan böyle bir şey bizde asla olmaz." yanıtını verdi.

Olağan veya olağanüstü kongre çalışmalarına ilişkin bir soruyu ise Büyükgümüş, "Bizim açımızdan çalışmaların takvimi bellidir. Biz burada olağan bir çalışma dönemini her zaman yürütmüşüzdür. Ve yine öyle olacak. Zaman itibariyle baktığımızda da daha bu konuya aylar olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şu an gündemimizde böyle bir çalışma yok." diyerek yanıtladı.

