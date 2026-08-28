Gurbetçilerin dönüş yolculuğu İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor

Gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından çıkış yaparak yaşadıkları ülkelere gidiyor.

Gurbetçi sezonunun sona ermesine haftalar kala Türkiye'den çıkış yönünde sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Kapıkule'nin ardından gurbetçi trafiğinin en yoğun olduğu İpsala Sınır Kapısı da hareketli günlerinden birini geçiriyor.

İpsala Sınır Kapısı'nda çıkış için bekleyen Hayati Demircan, AA muhabirine, tatilini memleketi Sinop'ta geçirdiğini, şimdi de Almanya'ya döndüğünü söyledi.

Tatil süresince akrabalarını ziyaret ederek hasret giderdiğini belirten Demircan, "59 yaşındayım, 55 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Her yıl mutlaka memleketime gelirim." dedi.

Demircan, Türkiye'ye sevinçle geldiklerini ancak dönüş yolunda hüzün yaşadıklarını dile getirdi.

Fransa'ya dönen Yusuf Bağcı da tatilini memleketi Karaman'da geçirdiğini anlattı.

İzin süresince akrabalarını ziyaret ettiğini ifade eden Bağcı, "Şimdi dönüş yolundayız. Aileden, eşten, dosttan ve akrabalardan ayrılmak hüzün veriyor." diye konuştu.

