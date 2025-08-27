Dolar
Gündem

Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.

Gökhan Çeliker  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti

Ankara

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
