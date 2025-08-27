Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı

İletişim Başkanlığı, "Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Mümin Altaş  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı

Ankara

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar; güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesinin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır."

27.08.2025


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
