Dolar
40.74
Euro
47.70
Altın
3,357.56
ETH/USDT
4,709.50
BTC/USDT
120,493.00
BIST 100
10,945.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ankara-İzmir YHT Hattı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'na ilişkin merak edilenleri paylaştı.

Özcan Yıldırım  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ankara-İzmir YHT Hattı paylaşımı

Ankara

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, inşası devam eden Ankara-İzmir YHT Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresi azalacak.

505 kilometre uzunluğunda çift hat ile 14 saat olan seyahat süresi böylece 3,5 saate düşecek.

Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınacağı hatta, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve İzmir (Menemen) istasyonları olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara ilişkin açıklama
Bakan Fidan: Afrika ile ilişkilerimizi 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde bir adım öteye taşıyacağız
İzmir'de toplanmayan çöpler tepkilere neden oldu
Türk Kızılay, hazirandan bu yana 127 orman yangınına müdahaleye destek sağladı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için konteynerler kuruluyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ankara-İzmir YHT Hattı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ankara-İzmir YHT Hattı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

DMM'den, "Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet