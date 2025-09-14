Dolar
Gündem

Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde indirim fırsatlarının da bulunduğu evlilik desteğine yönelik proje başlattı.

Zehra Tekeci Eser  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Projeden faydalanan ilk çift Hatice Ata ve Alperen Seçkinoğulları, kentteki bir salonda yapılan düğün merasimiyle evlendi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise bu kapsamda yeni evlenecek çiftlere 250 bin lira kredi imkanı sağladığını hatırlattı.

Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve genç nüfus oranlarının düştüğünü aktaran Gökçınar, şöyle konuştu:

"Kırşehirli Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarımız bünyesinde Aile Yılı münasebetiyle bir farkındalık projesi geliştirdik. Bünyemizdeki gençlik kollarında bulunan arkadaşlarımızın evlenmeleri durumunda, bünyemizdeki iş insanlarımızın mağazalarından beyaz eşya, mobilya gibi tüm ev ihtiyaçlarını gidermeleri için alacakları ürünlerde peşin fiyat üzerinden yüzde 15 indirim yapılmasını sağladık. Bugün evlenen gençlik kollarımızın iki ferdine yaptığımız gibi birer de altın takdim edeceğiz."

"Desteğimizi sürdüreceğiz"

Gökçınar ayrıca, bir çocuğu olanlara 1 altın, iki çocuğu olanlara 2 altın ve üç çocuğu olanlara 3 altın hediye edeceklerini söyledi.

Doğurganlık oranlarının düştüğüne değinen Gökçınar, "Aile nüfusu toplumun önemli bir tabanıdır. Güçlü bir aile, güçlü bir toplumdur. Bundan sonra gençlik kollarımızdaki tüm arkadaşlarımıza da aynı taahhüdü yerine getirecek, bu desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Hacı Salih Dalgalı, projenin örnek olmasını istediklerini belirterek, "Tüm sivil toplum kuruluşlarımızı gençlere destek olmak amacıyla yeni projelere davet ediyoruz." diye konuştu.

Gelin Hatice Ata "Federasyonumuzca yapılan bu desteğin ilk çifti olduğumuz için çok mutluyuz. Diğer çiftlere de aynı desteklerin yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Federasyon yönetimi, çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

