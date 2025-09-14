Dolar
Gündem

Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Fırat Çakır  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

