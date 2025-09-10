Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da “İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Tekirdağlı çift, koruyucu ailelikten dernekleşmeye uzanan yolda çocuklara umut oldu

Tekirdağ'da yaşayan Özlem ve Deniz Çağlar çifti, 6 yaşındayken koruyucu ailesi oldukları Güneş'i 4 yıldır sevgiyle büyütürken, kurdukları dernekle de koruyucu aileliği yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Mesut Karaduman  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Tekirdağlı çift, koruyucu ailelikten dernekleşmeye uzanan yolda çocuklara umut oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tek çocuk olarak büyüyen Özlem Çağlar, annesinin rahatsızlığı nedeniyle kardeş istemesine rağmen bu hayaline kavuşamadı.

Çağlar, üniversite yıllarında koruyucu aileliği araştırıp evlendiğinde bir çocuğa umut olma hevesini hep içinde yaşattı.

Özlem Çağlar, Deniz Çağlar ile 15 yıl önce evliliğe adım attı.

Çağlar'ın koruyucu aile olma isteğinin eşi tarafından da desteklenmesi üzerine çift çocuk sahibi olduktan sonra kendi kızları 10 yaşına geldiğinde koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, yapılan değerlendirmelerin ardından 6 yaşındaki Güneş'in koruyucu ailesi oldu.

Güneş'in hayatlarına katılmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Çağlar çifti, 4 yıldır kızlarına şefkatle bakıyor.

Çift ayrıca, her hafta koruma altındaki çocuklarla etkinlikler düzenleyerek onların da sosyal hayata katılmasına katkı sunuyor.

"Önce cesaret edemedik"

Özlem Çağlar, AA muhabirine, tek çocukları olan kızlarının kardeş isteği üzerine koruyucu aile olma sürecine girdiklerini söyledi.

Kızlarının kıskanma ihtimali nedeniyle önceleri koruyucu aile olmaya cesaret edemediklerini ancak daha sonra bu duygunun kırılmasıyla Güneş'in koruyucu ailesi olduklarını anlatan Çağlar, "Kızım ilkokul dönemine başladığında hemen her çocukta olduğu gibi 'Ben de kardeş istiyorum.' demeye başladı. Ondan sonra da biz bu yola girme kararı aldık." dedi.

Güneş'in 4 yıl önce hayatlarına girdiğini aktaran Çağlar, çok güzel bir aile olduklarını dile getirdi.

"Kızımız abla olabildi, kardeş sevgisini tadabildi"

Çağlar, kızlarının çok iyi anlaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güneş hayatımıza girince ne mi oldu? Hayatımıza tam bir güneş doğdu. Tek çocuk olmak bana göre eksiklik. Çok şükür kızımız abla olabildi, kardeş sevgisini tadabildi. Koruyucu aileliği tavsiye ederim, her zaman bir çocuğun elinden tutmak bambaşka bir heyecan, bambaşka bir duygu. Biz açıkçası üçüncü çocuk istersek bunu da koruyucu aile olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

Güneş'in hayatlarına girmesinin ardından koruma altındaki çocuklara daha fazla destek olabilmek için 3 yıl önce "Kalpteki Yıldızlar Derneği"ni kurduklarını belirten Çağlar, dernek aracılığıyla hem koruyucu aileliği yaygınlaştırmaya hem de çocukların sosyal hayata katılmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Baba Deniz Çağlar da koruyucu aile olmadan önce tereddütleri bulunduğunu ancak zamanla bu sürecin mutluluk kaynağına dönüştüğünü anlattı.

Koruyucu aile olmayı tavsiye eden Çağlar, "Koruyucu ailelik, sevgiyle olan bir şey. Yani kimse çekinmesin, çok duygusal da düşünmemek lazım. Amacımız, bir çocuğun aile yanında sevgiyle büyümesini sağlamak. Koruyucu ailelikte çocuğumuz geri de gidebilir, ailesine dönebilir ama bizim amacımız o çocuk bizim yanımızda olduğu sürece ona sevgiyle bir aile ortamının nasıl olduğunu göstermek, ona sevgimizi vermek, yani çekinecek hiçbir şey yok." diye konuştu.

