Dolar
41.98
Euro
48.83
Altın
4,110.93
ETH/USDT
3,892.00
BTC/USDT
109,493.00
BIST 100
10,634.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Yaşam

Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu sonbahar renkleri arasında doğa tutkunlarını ağırlamayı bekliyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar arasında bulunan Kanara Kanyonu, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Mesut Karaduman  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu sonbahar renkleri arasında doğa tutkunlarını ağırlamayı bekliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Galata Deresi'nin kenarında bulunan kanyon, meşe ve gürgen ağaçlarının sarıdan kızıla dönen yapraklarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kanyon, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda tarih öncesi dönemlere uzanan kaya mezarları ve doğal kaya sığınaklarıyla da dikkati çekiyor.

Doğayla baş başa kalmak isteyenler için kamp yapma ve karavanla konaklama imkanı bulunan kanyon, derenin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyim yaşama fırsatı sunuyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bölgenin her mevsim farklı güzellik sunduğunu söyledi.

Özellikle sonbaharda kanyonun ayrı güzelliğe büründüğünü dile getiren Karaküçük, "Kamp, karavan, doğa yürüyüşü ve keşif yapmak isteyenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Sonbaharın renklerine bürünen ormanlar arasında huzur bulmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Karaküçük, Kanara Kanyonu'nun özellikle sonbahar aylarında doğa tutkunları için vazgeçilmez bir rota olmaya aday olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerin "yağmur ormanları" mercan resifleri iklim krizinin gölgesinde yok oluyor
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 8,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı
Yargıtay, iş arkadaşının gizlice fotoğrafını çekmeyi "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu saydı
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu sonbahar renkleri arasında doğa tutkunlarını ağırlamayı bekliyor

Fay kırığıyla oluşan Suuçtu Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor

Çocukluğundan beri iletişim sorununa neden olan kekemeliği sabırla aştı

Çocukluğundan beri iletişim sorununa neden olan kekemeliği sabırla aştı
Trabzon'daki Taşlıyatak Yaylası ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Trabzon'daki Taşlıyatak Yaylası ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Ballıkayalar Kanyonu ziyaretçilerini sonbaharın renkleriyle karşılıyor

Ballıkayalar Kanyonu ziyaretçilerini sonbaharın renkleriyle karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet