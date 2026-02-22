Tekirdağ'da karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu
Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların karla kaplanmasıyla güzel görüntü oluştu.
Tekirdağ
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, Ormanlı, Tatarlı ve Güzelköy mahallelerindeki yolları kullanan sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi dronla görüntülendi.
