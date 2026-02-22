Dolar
Yaşam

Tekirdağ'da karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu

Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların karla kaplanmasıyla güzel görüntü oluştu.

Mesut Karaduman  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Tekirdağ'da karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, Ormanlı, Tatarlı ve Güzelköy mahallelerindeki yolları kullanan sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi dronla görüntülendi.


