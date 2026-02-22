Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi
Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Rize
Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.
Karla kaplı yayla evleri ve Kaçkar Dağları'nın zirveleri dronla kaydedildi.
Beyaza bürünen Sal, Pokut ve Hazindak Yaylası ile Kaçkar Dağları'nın eteklerinde ise görülmeye değer manzaralar oluştu.
Kış mevsiminde sakinliğe bürünen yaylalar, özellikle doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının ilgisini çekiyor.
