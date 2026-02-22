Dolar
logo
Yaşam

Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi

Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.

Bülent İsmailoğlu, Ayfer Koçal  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.

Karla kaplı yayla evleri ve Kaçkar Dağları'nın zirveleri dronla kaydedildi.

Beyaza bürünen Sal, Pokut ve Hazindak Yaylası ile Kaçkar Dağları'nın eteklerinde ise görülmeye değer manzaralar oluştu.

Kış mevsiminde sakinliğe bürünen yaylalar, özellikle doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının ilgisini çekiyor.

