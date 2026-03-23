MKE, hava savunma sistemi TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), TOLGA yakın hava savunma sisteminin İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
MKE'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA: Hava savunma mimarisinin 'yakın' gücü. Mini ve mikro İHA’lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, MKE TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntülere de yer verildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi, mini ve mikro İHA’lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen “MKE TOLGA” yakın hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı pic.twitter.com/JNq41IzHR2— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 23, 2026