Teknoloji, Savunma sanayisi

MKE, hava savunma sistemi TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), TOLGA yakın hava savunma sisteminin İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
MKE, hava savunma sistemi TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı

Ankara

MKE'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA: Hava savunma mimarisinin 'yakın' gücü. Mini ve mikro İHA’lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, MKE TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntülere de yer verildi.

