Dolar
43.83
Euro
51.74
Altın
5,158.77
ETH/USDT
1,913.60
BTC/USDT
66,332.00
BIST 100
14,049.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Yaşam

Eriyen kar sayesinde yeniden canlanan Çır Şelalesi dron ile görüntülendi

Bingöl'de kar sularıyla yeniden canlanan Çır Şelalesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Eriyen kar sayesinde yeniden canlanan Çır Şelalesi dron ile görüntülendi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki merkez Ilıcalar beldesi sınırlarında, 1930 rakımlı Deşt Yaylası mevkisinde yer alan, kışın donan, yaz aylarında ise kuruyan Çır Şelalesi, sadece ilkbahar ve sonbahar mevsiminde canlanıyor.

Bölgede hava sıcaklığının artmasıyla erimeye başlayan kardan akan sular, şelaleye yeniden can verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 50 metre yükseklikten yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu kayalıklardan dökülen sularla yeniden hayat bulan şelale, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Misafirlerini ağırlamayı bekleyen şelale dronla görüntülendi.

Adaklı ilçesine bağlı Kabaçalı köyünden bölgeyi ziyarete gelen Zeynel Yumli, havanın güzel olmasını fırsat bilerek, köylerine yakın bir noktada bulunan şelaleyi görmeye geldiğini söyledi.

Burada şelaleyi izlemenin keyfini çıkardığını anlatan Yumli, "Bölgenin doğası, sessizliği ve dinginliği harika. Ziyaretçileri buraya her zaman bekleriz. Kuşların ve şelalenin sesini dinlemek herkese iyi gelecektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'da ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava
Bakan Kurum, Sındırgı'daki afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüntülerini paylaştı
Suça sürüklenmekten manevi değerler ve spor sayesinde kurtuldu
Çocuğun suçtan korunmasında aile kilit rol oynuyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Eriyen kar sayesinde yeniden canlanan Çır Şelalesi dron ile görüntülendi

Eriyen kar sayesinde yeniden canlanan Çır Şelalesi dron ile görüntülendi

Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi

Restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde teravih yoğunluğu

Ordu'daki Yason Burnu ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu'daki Yason Burnu ziyaretçilerini ağırlıyor

Efteni Gölü Kuş Cenneti hafta sonu doğaseverleri ağırladı

Efteni Gölü Kuş Cenneti hafta sonu doğaseverleri ağırladı
İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı

İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet