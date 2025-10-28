Dolar
41.96
Euro
48.93
Altın
3,963.76
ETH/USDT
4,107.60
BTC/USDT
114,685.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi

Antalya, Muğla, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Ekip  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: İbrahim Öztosun/AA

Ankara

Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.

Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.

Tekirdağ

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Muğla

Fethiye ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalırken, bazı ev ve iş yerlerine yağmur suları doldu.

Köyceğiz ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri yollarda biriken yağmur sularının akışını sağlamak için tıkanan rögarları açmak için çaba sarf etti.

AFAD, UMKE, Muğla İHH Köyceğiz, belediye ve güvenlik ekipleri olası su baskınları ve olumsuzluklara karşı mahalle aralarında çalışma yaptı.

Antalya

Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde de ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, sağanak ve dolu sırasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alanda bulunan kafeteryaya sığındı.

Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı. Ayrıca, film gösterimlerinin ardından AKM'nin bahçesine kurulan çadırda yapılan söyleşiler, şiddetli yağış dolayısıyla bina içerisindeki salonlara alındı.

Öte yandan, parktaki yeşil alanda biriken dolunun buharlaşmasıyla oluşan "sis bulutu"nu fırsat bilen bazı kişiler, film sahnesini andıran alanda fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği kaydedilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fuat Tosyalı: Yeni ALTAY BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli güç grubu ile seri üretime devam edecek
Emine Erdoğan: Sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları 21 pare top atışıyla bugün başlayacak
MSB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ülke genelinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı

Benzer haberler

Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi

Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yurtta birçok ilde sağanak etkili oluyor

Yurtta birçok ilde sağanak etkili oluyor
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet