Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi
Antalya, Muğla, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve Tekirdağ'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara
Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.
Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.
Tekirdağ
Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini arttırdı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Muğla
Fethiye ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalırken, bazı ev ve iş yerlerine yağmur suları doldu.
Köyceğiz ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri yollarda biriken yağmur sularının akışını sağlamak için tıkanan rögarları açmak için çaba sarf etti.
AFAD, UMKE, Muğla İHH Köyceğiz, belediye ve güvenlik ekipleri olası su baskınları ve olumsuzluklara karşı mahalle aralarında çalışma yaptı.
Antalya
Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde de ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü.
Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, sağanak ve dolu sırasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alanda bulunan kafeteryaya sığındı.
Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı. Ayrıca, film gösterimlerinin ardından AKM'nin bahçesine kurulan çadırda yapılan söyleşiler, şiddetli yağış dolayısıyla bina içerisindeki salonlara alındı.
Öte yandan, parktaki yeşil alanda biriken dolunun buharlaşmasıyla oluşan "sis bulutu"nu fırsat bilen bazı kişiler, film sahnesini andıran alanda fotoğraf çektirdi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği kaydedilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.