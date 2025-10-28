Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuşuyor
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yi ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile görüştü.

Utku Şimşek  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yi ağırladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Güler ve konuk Bakan Al Sani, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmede, Güler'in beraberinde Bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Musa Heybet de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
