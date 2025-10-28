Dolar
Gündem

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları 21 pare top atışıyla bugün başlayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün 21 pare top atışıyla başlayacak kutlamalar, yarın Anıtkabir'deki tören ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonla devam edecek, gece yarısı sona erecek.

Dilhan Türker Yıldız  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları 21 pare top atışıyla bugün başlayacak

Ankara

Bugün 21 pare top atışının ardından kutlamalar kapsamında yarın saat 11.00'de Anıtkabir'de resmi tören düzenlenecek. Davetlilerin katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mozoleye çelenk koyacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kortej Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Tebrikat Töreni'nde kutlamaları kabul edecek.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden başlayıp Ulus'taki Birinci Meclis binasında sona erecek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni" düzenlenecek. Askeri ve sivil 37 farklı unsurun yer alacağı geçit töreninde yaklaşık 4 bin görevli bulunacak. Geçit törenine SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin gerçekleştireceği gösteri uçuşu da eşlik edecek.

Geçit töreninin ardından saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na ev sahipliği yapacak.

Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile tamamlanacak.

