Politika

Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Şaduman Türkay  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü Fotoğraf: TCCB/Mustafa Kamacı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasında barışa ve istikrara katkı sunan dostluk bağlarının güçlenmesini; bölgemize umut ve huzur getiren ortak adımların çoğalmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

