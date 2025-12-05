Dolar
Gündem

Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran 2026'da belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacağını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak

Ankara

YSK'den yapılan açıklamada, kurulun bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağı belirtildi.

Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak
