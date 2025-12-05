Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran 2026'da belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacağını bildirdi.
Ankara
YSK'den yapılan açıklamada, kurulun bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağı belirtildi.
