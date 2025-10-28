İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.
İstanbul
Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.
