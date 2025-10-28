Dolar
Gündem

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Halis Akyıldız, Hikmet Faruk Başer  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.

