Gündem

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla yarın saat 06.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Ankara'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, yarın saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler şöyle sıralandı:

"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümünün tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Cumhuriyet Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü."

Açıklamada ayrıca, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Çankırı Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve buralara açılan yolların tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği ifade edildi.

Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Anafartalar Caddesi'nin Ulus Kavşak ile Susam Sokak arasında kalan bölümü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buralara açılan yolların tamamının çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında da çift yönlü olarak trafik akışının durdurulabileceği aktarıldı.

