Dolar
41.97
Euro
48.95
Altın
3,917.49
ETH/USDT
4,109.50
BTC/USDT
114,453.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu

Başsavcılık, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararının kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

Melike Gallenkuş Ayfar  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu

İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eylemi gerçekleştiren B.B. ve U.B'nin asli fail olarak yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.

Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan M.A.D. ile A.Ö'nün de yakalanarak tutuklandıkları aktarılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 21 Ekim'de B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildiği ancak A.Ö. ve M.A.D'nin "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün ivedi olarak A.Ö. ve M.A.D'nin beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu

Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet