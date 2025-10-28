Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuşuyor
logo
Gündem

Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Mert Cantürk  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Elikesik Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
