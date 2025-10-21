Fransa'da meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde yer alan Val-d'Oise vilayetinde meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Paris
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Val-d'Oise vilayetinde dün hortum meydana geldi.
Val-d'Oise'in özellikle Ermont ve Eaubonne kentlerinde sert rüzgarlar etkili olurken, 3 vinç devrildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, felaketin yaşandığı Val-d'Oise'e yaptığı ziyarette, hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında ve bir şantiyede inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı.
Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Val-d’Oise bölgesinde meydana gelen hortumda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ağır yaralandı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 21, 2025
▪️ Hortum, Ermont kasabasındaki inşaat sahasını vurdu
▪️ Üç vinç devrildi, çok sayıda ağaç kökünden söküldü pic.twitter.com/OFyFZYvGj1
Ermont Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece meydana gelen sert fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü ve belediyeye ait parkların kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, belediyeye bağlı ekiplerin ve polislerin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve temizlik çalışmaları için görev başında oldukları ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.