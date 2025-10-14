Dolar
Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 92 bin 784 lira ceza uygulandı.

Mustafa Kurt  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza

Antalya

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'nde otomobille drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Drift attığı belirlenen sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç 4 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücünün otomobille drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

