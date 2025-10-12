Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,120.90
BTC/USDT
113,825.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Alanya'da karşılandı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, Antalya'nın Alanya ilçesinde karşılandı.

Mert Cantürk  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Alanya'da karşılandı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Aktivistleri, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Arslan, alanda yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'nun dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in 45 tekneyi 9 saat boyunca kovaladığını anlatan Arslan, "İsrail'in bu kadar acemice tavır sergilemesi bizi çok şaşırttı. İsrail'in bu konularda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük." dedi.

İsrail'in bir devlet refleksi olmadığını gördüklerini ifade eden Arslan, gördükleri ve şahit oldukları şeylerin kendilerine ciddi öz güven verdiğini kaydetti.

İsrail'in kötü bir şirket gibi yönetildiğini ve zihinlerindeki İsrail imajının yerle bir olduğunu belirten Arslan, "Zorluk çekmedik, hatta son 3 gün artık bunlar gitsin moduna getirmiştik İsrail askerlerini. Bu da bizim için umut vadeden bir durumdu. İnşallah ufak bir rüzgarda yıkılabilecek bir devlet oldukları kanaatimiz daha da netleşti." diye konuştu.

Hakan Şimşek ise kendilerinin Sumud Filosu ile Gazze yolundayken, vatandaşların da meydanlarda toplanmasının kendilerine güç verdiğini anlattı.

Sürecin zor olduğunu ve bazı sıkıntılar çektiklerini dile getiren Şimşek, aldıkları eğitimler sayesinde ne tür risklerle karşı karşıya kaldıklarını çok iyi bildiklerini belirtti.

Karşılarında normal bir insan olmadığını kaydeden Şimşek, "Her şeyi yapabilirlerdi. Ama Sumud'un kararlılığı ile tekneye binen hiç bir aktivist geri adım atmadı. Sonuçta büyük bedeller ödemek de vardı, çılgın ve dramatik müdahalelerle karşı karşıya kalınabilirdi. Ama bugüne kadar 77 yıldır Filistin'in son 2 yıldır da Gazze'nin ödemiş olduğu bedellerin yanında bizim ödediğimiz bedelin önemi yoktu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin detaylar Adli Tıp Kurumu raporunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze konulu zirve yarın Mısır'da yapılacak
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Alanya'da karşılandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Alanya'da denizde hortum oluştu

Benzer haberler

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Alanya'da karşılandı

Alanya'da denizde hortum oluştu

Ateşkes kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin listesi "bazı engeller nedeniyle" resmen açıklanamadı

Ateşkes kapsamında serbest bırakılacak Filistinlilerin listesi "bazı engeller nedeniyle" resmen açıklanamadı
İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişi başladı

İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişi başladı
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet