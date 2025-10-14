Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Zeynep Yeşildal  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan "şüpheli" İstanbul Adliyesi Güvenlik Müdürü Adnan A. "mağdur" olarak yer aldı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, soruşturmaya konu olayın 26 Mayıs'ta yaşandığı, adliyenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ses kaydı olmadığı, olay başlamadan önce şüpheli Aslan'ın beraberindeki 4 kişiyle yürüyen merdivenin karşısında durduğu ifade edildi.

Güvenlik müdürüne karşı "görevini yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği tespiti

Raporda, olayın devamında şüphelinin kısıtlı alana doğru yürümeye başladığı, buranın önüne geldiğinde, görevlilerin Aslan'ın önünü kapatarak geçmesine izin vermediği ve tarafların 3 dakika konuştukları kaydedildi.

Görüntüdeki mavi takım elbiseli bir kişinin kısıtlı koridor yönüne seslendiği, eliyle burayı işaret ettiği, çevrede bekleyenlerin de bunun üzerine kısıtlı alana geldikleri raporda belirtildi.

Raporda, görevli mağdurun bu sırada telefonla konuşarak kısıtlı alandan dışarı çıktığı, Aslan'ın da kalabalığın arkasından kısıtlı alana doğru yürümeye başladığı, bu sırada mağdur Adnan A.'nın telefonda konuşmaya devam ederken, şüpheliye eliyle dur işareti yaptığı anlatıldı.

Aynı anda mağdurun şüphelinin koluna girerek sağ taraftaki kısıtlı alana doğru çevirdiği ardından telefonu kapattığı, şüphelinin ise el işaretleri yaparak bir şeyler söylediği raporda yer aldı.

Raporda, ikinci güvenlik görevlisinin bu esnada mağdur ve şüphelinin yanlarına geldiği, her iki görevlinin de şüpheliyi sağ taraftaki kısıtlı alana yönlendirdikleri, devamında mağdurun kısıtlı alana yalnızca Aslan'ı alabileceğine ilişkin aralarında konuşma geçtiğini ifade ettiği belirtildi.

İddianamede, olay tarihinde görev yapan güvenlik amirleri ve görevlilerinin ifadelerinde, şüphelinin kısıtlı alana girmek için ısrar ederek tutanakta belirtilen bazı sözleri kullandığı, kendilerine fiziki müdahalesinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

Şüpheli Aslan'ın kamu görevlisi sıfatıyla görevini yerine getirmeye çalışan mağdurun görevini yapmasını engellemek kastıyla tehditte bulunarak üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
