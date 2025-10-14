Dolar
Gündem

Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aydın'da evinde 24 yaşındaki Büşra Cin'i tabancayla öldürdüğü öne sürülen erkek arkadaşı hakkında hazırlanan iddianamede, sanığa ait el swap örnekleri ve montta atış artıklarının tespit edildiği belirtildi.

Ferdi Uzun  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aydın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in evde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in 30 Mart'ta erkek arkadaşı Ö.K.'nin (29) Karaçay Mahallesi'ndeki evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Ö.K. hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianameye İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlar eklendi.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün raporunda, sanığa ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.

Sanık ve ölü bulunan üniversite öğrencisinin olay gününe ait mesajlaşmalarının da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gecesi "Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur" mesajı attığı belirtildi.

Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu. Olay yerinde maktule ait herhangi bir intihar notunun bulunmamış olması, sanığa ait tabancanın evde bulunması, ayrılma isteğini maktulün kabul etmemiş olması, maktulü sağ olarak gören en son kişinin sanık olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır."

Sanıktan "Büşra'yı incitecek hiçbir şey yapmadım" savunması

İddianamede sanık Ö.K.'nın ifadesine de yer verildi.

Ö.K. "Büşra ile ayrılma kararı almış olsak da bu karardan dolayı mesaj yoluyla tartışmış olsak bile Büşra'yı incitecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart'ta Ö.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Ö.K. tutuklanmıştı.

