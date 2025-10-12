Dolar
Gündem

Sınıf tekrarı yapan tam burslu öğrenciden talep edilen öğrenim ücreti KDK sayesinde düşürüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), tam burslu öğrenciden sınıf tekrarı nedeniyle 3 yıl sonra talep edilen 325 bin lira öğrenim ücreti ödemesinin, sınıf tekrarı yapılan dönemdeki ücret olan 54 bin 939 liraya indirilmesini sağladı.

İsmet Karakaş  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Sınıf tekrarı yapan tam burslu öğrenciden talep edilen öğrenim ücreti KDK sayesinde düşürüldü

Ankara

KDK'nin kararına göre, 2020'de İstanbul'da özel bir üniversiteye tam burslu olarak yerleşen bir öğrenci, hazırlık sınıfında başarılı olamadı ve 2021-2022 akademik döneminde sınıf tekrarı yaptı.

Üniversite tarafından, sınıf tekrarı nedeniyle burs hakkını yitireceği yönünde bildirimde bulunulmayan öğrenci, sistemde "tam burslu" olarak gözükmeye devam etti.

Üniversite, üçüncü sınıfa geçtiğinde, sınıf tekrarı yaptığı dönem nedeniyle öğrenciden güncel yıllık eğitim tutarı olan 325 bin lira ödemesini talep etti.

Talep edilen ücreti ödeme gücünün olmadığını, söz konusu durumun üniversite burs yönergesine aykırı olduğunu ileri süren öğrenci, kendisinden ücret alınmaması veya sınıf tekrarı yaptığı dönemdeki ücreti ödemesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, dostane çözüm için üniversite yönetimiyle temasa geçti.

KDK'nin yaptığı görüşmeler sonucu üniversite, 2025-2026 akademik yılı için talep edilmesi gereken 325 bin lira öğrenim ücretinden vazgeçti ve 2021-2022 akademik yılında geçerli olan 54 bin 939 liranın ödemesini kararlaştırdı.

