Eğitim

Türkiye'den 16 üniversite EngiRank 2025 sıralamasında yer aldı

Avrupa'nın prestijli mühendislik sıralama kuruluşlarından European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2025 sıralamasında Türkiye'den 16 üniversite yer aldı.

Şeyma Güven  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Türkiye'den 16 üniversite EngiRank 2025 sıralamasında yer aldı

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank, bu yıl Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yer alan 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirmeye aldı.

Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversitelerinden 16'sının yer almayı başardığı sıralamada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 60'ıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 99'uncu sıraya yerleşerek Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına girdi.

İTÜ ve ODTÜ'nün yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 130'uncu, Bilkent Üniversitesi 139'uncu, Kocaeli Üniversitesi 173'üncü, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi 179'uncu, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 189'uncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 198'inci sırada yer alarak ilk 200'e girme başarısı gösterdi.

Bununla birlikte, Fırat Üniversitesi 203, Düzce Üniversitesi 216, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 226'ncı sıraya yerleşti.

EngiRank sıralama metodolojisinde, akademik yayın ve atıfların yanı sıra Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent sayıları, sanayi işbirlikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı gibi stratejik başlıklar belirleyici rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını belirterek, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

YÖK'ün çalışmalarının olumlu yansımalarının, uluslararası sıralamalarda kendini gösterdiğine dikkati çeken Özvar, devam eden dönüşümle birlikte Türk üniversitelerinin gelecek yıllarda daha üst sıralara yükseleceğine inandığını vurguladı.

