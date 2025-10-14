Dolar
Gündem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​






