Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi, yaralı olarak çıkarıldı.
Gaziantep
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından biri çocuk 2 kişi çıkarıldı.
Depremin üzerinden geçen 105 saat sonra ulaşılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.