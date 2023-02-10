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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da Yusuf bebek ile ağabeyi depremin 105'inci saatinde kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da yıkılan bir binanın enkazından 105'inci saatte 1,5 yaşındaki bebek ile 7 yaşındaki ağabeyi çıkarıldı.

Deniz Açık, Eren Bozkurt   | 10.02.2023
Hatay'da Yusuf bebek ile ağabeyi depremin 105'inci saatinde kurtarıldı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Hatay

Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı.

Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.

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