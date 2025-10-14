Dolar
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi

Kahramanmaraş'ta otomobiliyle drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza uygulandı.

Gökhan Çalı  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde, KSÜ kavşağında drift atan çok sayıda otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Ekipler, görüntülerden bir aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti.

Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 91 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

Kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

