Dolar
41.82
Euro
48.58
Altın
4,134.29
ETH/USDT
4,116.40
BTC/USDT
112,400.00
BIST 100
10,316.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Zehra Melek Tuğlu, Melike Keskin  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı

Konya

Yerlikaya, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sabah kentte en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından "Narkokapan Konya"nın başarıyla icra edildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonun hazırlığının 4 ay sürdüğünü dile getiren Yerlikaya, bu operasyonun Bakanlığın planlama, istihbarat ve icra kabiliyetinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Hedeflerinin, özellikle gençlere musallat olan, hem internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden hem de mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirten Yerlikaya, "Konya merkezli 12 ilimizde düzenlenen operasyona 3 bin 319 kahraman polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA ve 1 helikopterden oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eş zamanlı olarak 338 farklı adrese baskın düzenledik ve 421 şahsı gözaltına aldık." diye konuştu.

Yerlikaya, operasyonun sahada sürdüğünü belirterek, örgütlü yapıları, lojistik ağları ve aracılık eden torbacıları tek tek yakaladıklarını bildirdi.

"328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik"

Uyuşturucu meselesini, milletin geleceğini hedef alan, gençlerin umutlarını çalan, toplumsal yapıyı içten içe kemiren bir saldırı olarak gördüklerini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu illet, sadece bireyleri değil, toplumların köklerini zehirlemeye çalışan bir tehdittir. Dünyanın en sinsi düşmanlarından biri olan bu maddeye karşı, özellikle göz bebeğimiz evlatlarımızı korumak bizim için bir tercih değil, bir milli görevdir. Bu anlayışla, İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu Kabine dönemimizde 328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Yine Kabine dönemimizde, 87 bin 912 zehir taciri tutuklandı. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. İşte bu tablo, kararlılığımızın ve azmimizin rakamsal karşılığıdır."

"Arzın kökünü keserken, talebin de önüne geçiyoruz"

Yerlikaya, sadece sokak satıcılarına değil, üretici, tacir, lojistik ağlar ve talebi besleyen tüm unsurlara karşı aynı anda bütüncül bir stratejiyle müdahale ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Arzın kökünü keserken, rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık programlarıyla talebin de önüne geçiyoruz. Bu zehrin tek bir zerresi dahi bizim için risk teşkil edecek kadar büyük ve mücadele edilecek kadar önemlidir. Üreticisinden tacirine, torbacısına kadar kim varsa devletimizin demir yumruğu onların ensesinde olacaktır. Buradan, vatandaşlarımızın hayatını karartarak, geleceğimizi, gençliğimizi hedef alarak, haram lokmaya tevessül eden zehir tacirlerine söylüyorum, gittiğiniz yol, yol değildir. Devletimiz güçlüdür. Milletimizin iradesi sağlamdır. Siz, bu gücün karşısında duramazsınız. Milletimize zehirlemeye cüret eden kim varsa, nereye giderse gitsin, hangi delikte olursa olsun, siber dünyanın hangi dehlizine saklanırsa saklansın, bilsinler ki onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Gençlere seslenen Yerlikaya, "Sizler, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin teminatısınız. Geleceğinizi, hayallerinizi zehirleyecek hiçbir şeye prim vermeyin. Yardıma ihtiyacınız olduğunda yalnız değilsiniz. Devletimiz yanınızdadır. Biz yanınızdayız. Kıymetli anne ve babalar, çocuklarınızdaki en küçük değişikliği, sosyal çevrelerindeki işaretleri asla hafife almayın. İhmal, bir ailenin en büyük pişmanlığı olur. Unutmayın, evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız, mahallelerimizi birlikte koruyacağız, bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Konya'dan tüm vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. 112 Acil Çağrı Merkezimiz emrinizde. UYUMA ve NARVAS uygulamalarımız emrinizde. Şüpheli bir durum mu var? Bize bildirin, biz gereğini yapalım." diye konuştu.

Yerlikaya, operasyonun planlanmasında ve icrasında emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Konya Valiliğini, Emniyet Müdürlüğünü, Başsavcılığını ve operasyona katılan kahraman polisleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
ARES Tersanesi, ilk ARES 18 SAR botunun kaynak törenini gerçekleştirdi
TİKA, Namibya'da eğitim ve kalkınmaya desteğini sürdürüyor
Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı

Benzer haberler

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı

İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı

Karapınar GES 1 milyar dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

Karapınar GES 1 milyar dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti
Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet