Gündem

Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 274 şüphelinin gözaltına alındığını, 59'unun tutuklandığını duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 25 il merkezli "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 59 şüphelinin tutuklandığını, 123'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

"Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonlarda 274 şüpheliyi yakaladık." ifadesini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, "oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman'daki operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Operasyonlar sonucu, 10 soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon lira olan 7 araç ile 7 tapuya el konuldu. Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz gereğini yaparız."

Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli gözaltına alındı
