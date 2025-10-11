Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,800.00
BTC/USDT
111,207.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı "uyuşturucu baronu" Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın yakalandığını açıkladı.

Fatih Gökbulut  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Abdullah Alp Üstün ile Hasan Lala'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalanmalarının ve bu sabaha karşı Türkiye'ye iade edilmelerinin sağlandığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından kırmızı difüzyon (acil yakalama) mesajı ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığının da destek sağladığını belirten Yerlikaya, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil" kararı
Bilecik'in tescilli "Çukurören biberi"nin üretim alanı kuraklık nedeniyle azaldı
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski sürücü belgesini yenileme tarihine ilişkin hatırlatma

Nitelikli dolandırıcılık ve "sanal kumar" suçlarına yönelik operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 271 şüpheli yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 271 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yeni dönemi Anadolu Ajansı özel yayınında anlattı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yeni dönemi Anadolu Ajansı özel yayınında anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet