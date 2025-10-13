Dolar
41.80
Euro
48.47
Altın
4,083.93
ETH/USDT
4,154.90
BTC/USDT
114,915.00
BIST 100
10,654.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’da düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılacak liderler, Şarm el-Şeyh kentine geliyor
logo
Gündem

Esenyurt'ta dilencilik yapan kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

Hamdi Dindirek  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Esenyurt'ta dilencilik yapan kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.

Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yasalara aykırı olan organize dilencilik faaliyetleri ile bazı kişilerin büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

İlçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Aksoy, manevi duyguları suistimal eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 1216 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında yapılan evlerine yerleşti
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
AFAD yayınladığı videolarla "doğru bilinen yanlış" konulara dikkati çekiyor
Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Yurtta birçok ilde kar etkili oldu

Benzer haberler

Esenyurt'ta dilencilik yapan kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

Esenyurt'ta dilencilik yapan kadının üzerinden 67 çeyrek altın çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet