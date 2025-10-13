Dolar
41.80
Euro
48.47
Altın
4,083.93
ETH/USDT
4,154.90
BTC/USDT
114,915.00
BIST 100
10,654.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’da düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılacak liderler, Şarm el-Şeyh kentine geliyor
logo
Gündem

Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor

Edirne-Kırklareli kara yolunda "melodili yol" uygulaması hayata geçirildi, sürücüler yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

Gökhan Zobar  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama kapsamında yolun Söğütlüdere köyü mevkisinden geçenler "melodili yol" uygulamasını deneyimleyebiliyor.

Edirne-Kırklareli arasında seyahat eden sürücüler melodili yolun bulunduğu alandan 80 kilometre hızla giderek Mehter Marşı'nı dinliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Melodili yol uygulaması

Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.

Oyuklar veya işaretlemeler araçların yoldan belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek belirlenen melodi duyuluyor.

Uygulama Türkiye'de ilk kez mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 1216 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında yapılan evlerine yerleşti
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
AFAD yayınladığı videolarla "doğru bilinen yanlış" konulara dikkati çekiyor
Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Yurtta birçok ilde kar etkili oldu

Benzer haberler

Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor

Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet