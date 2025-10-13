Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Edirne-Kırklareli kara yolunda "melodili yol" uygulaması hayata geçirildi, sürücüler yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.
Edirne
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama kapsamında yolun Söğütlüdere köyü mevkisinden geçenler "melodili yol" uygulamasını deneyimleyebiliyor.
Edirne-Kırklareli arasında seyahat eden sürücüler melodili yolun bulunduğu alandan 80 kilometre hızla giderek Mehter Marşı'nı dinliyor.
Melodili yol uygulaması
Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.
Oyuklar veya işaretlemeler araçların yoldan belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek belirlenen melodi duyuluyor.
Uygulama Türkiye'de ilk kez mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlanmıştı.