İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün yaşanan sağanak sonrası 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
logo
Gündem

İstanbul'da tırın yolda zikzak çizerek ilerlemesi kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın zikzak çizerek ilerlemesi ve dorsesindeki yüklerin yola savrulması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gökçe Karaköse  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
İstanbul'da tırın yolda zikzak çizerek ilerlemesi kamerada

İstanbul

Kurtköy Gişeleri çıkışında yabancı plakalı tır, yolda zikzak çizerek ilerledi. Tırın dorsesinde bulunan yükler de yola savrularak, trafiği tehlikeye düşürdü.

Yoldaki sürücüler önünü kestikleri tırı durdurarak, sürücüyü aşağı indirdi.

Tırın zikzak çizmesi ve dorsesindeki yüklerin yola savrulması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı otomobil sürücülerinin tırın önünü kestiği anlar da yer alıyor.

