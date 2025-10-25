Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,941.30
BTC/USDT
111,761.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin için taziye mesajı yayımladı.

İsa Toprak  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Başkanımız Mehmet Ali Şahin'in kıymetli babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti
Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu üyelerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu üyelerini kabul etti
Kurtulmuş: TBMM Florya Sosyal Tesisleri tarihi toplantılara şahitlik etti

Kurtulmuş: TBMM Florya Sosyal Tesisleri tarihi toplantılara şahitlik etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'i andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet