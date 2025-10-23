Dolar
41.98
Euro
48.79
Altın
4,108.84
ETH/USDT
3,854.90
BTC/USDT
109,187.00
BIST 100
10,665.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

İsa Toprak  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Bu topraklarda birlik, düzen ve huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir karanlık odağa ve düşmanlığa geçit verilmeyecektir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor
Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak Holding FETÖ davasında 7 sanığın mahkumiyeti ile şirketlerin müsaderesi kararları onandı
İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

Benzer haberler

TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor

TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu üyelerini kabul etti

Kurtulmuş: TBMM Florya Sosyal Tesisleri tarihi toplantılara şahitlik etti

Kurtulmuş: TBMM Florya Sosyal Tesisleri tarihi toplantılara şahitlik etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'i andı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet