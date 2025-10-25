Dolar
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da detaylarının açıklandığı "Yüzyılın Konut Projesi"yle, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı.

Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek.

Konutlar ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilen örnek konutları, AA görüntüledi.

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.

Başvurular 10 Kasım'da başlayacak

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjan oluşturuldu.

Bu kapsamda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak.

İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

