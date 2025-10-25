Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,944.50
BTC/USDT
111,521.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün yaşanan sağanak sonrası 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Telekom'da üst düzey yönetici (CEO) görevine getirilen Ebubekir Şahin'i tebrik etti.

Orhan Onur Gemici  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti

Ankara

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom Genel Müdürlüğü görevine atanan kıymetli kardeşim Ebubekir Şahin'i gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin iletişim ve dijital dönüşüm alanındaki öncü kurumlarından biri olan Türk Telekom'da üstleneceği bu önemli görevde, Ebubekir Şahin'in birikimi, tecrübesi ve vizyonuyla kurumun güçlenmesine değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, yeni görevinde kendisine muvaffakiyetler diliyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti
Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor
Adalet Bakanı Tunç, Vietnam'da Siber Suçlara Karşı BM Sözleşmesi imza töreninde konuştu
İstanbul'daki "Gazze Mahkemesi"ne katılan Avustralyalı akademisyen Green: Amacımız delilleri bir araya getirmek
İstanbul merkezli 11 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti

İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti

Türk Telekom'da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu

İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım

RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi

RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama
Türkiye'nin e-Devlet'i dost ve kardeş ülkelere model oldu

Türkiye'nin e-Devlet'i dost ve kardeş ülkelere model oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet