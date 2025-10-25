İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Telekom'da üst düzey yönetici (CEO) görevine getirilen Ebubekir Şahin'i tebrik etti.
Ankara
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Telekom Genel Müdürlüğü görevine atanan kıymetli kardeşim Ebubekir Şahin'i gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin iletişim ve dijital dönüşüm alanındaki öncü kurumlarından biri olan Türk Telekom'da üstleneceği bu önemli görevde, Ebubekir Şahin'in birikimi, tecrübesi ve vizyonuyla kurumun güçlenmesine değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, yeni görevinde kendisine muvaffakiyetler diliyorum."
