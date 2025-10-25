Dolar
Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Osmaneli ilçesini Sakarya'ya bağlayan kara yolunda ulaşım aksadı.

Muhsin Arslan, Zeki Ceyhan  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı Fotoğraf: Zeki Ceyhan/AA

Bilecik

Kentte gün boyu devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, Bilecik-Sakarya kara yolu selin dağdan sürüklediği toprak ve taşlarla kapandı.

İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekipleri, İçmeler mevkisinde uzun araç kuyruklarının oluşmasını engellemek için çalışma başlattı.

Yapılan müdahale sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

