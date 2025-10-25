SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Denizli
Antalya Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Denizli Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ören yeri çevresi ve travertenler üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.
Kocaçukur ve Pamukkale travertenlerini dolduran binlerce kişi uçuşları ilgiyle izledi.
Ören yerinden gösteri uçuşunu izlemek isteyenler antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluşturdu.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler de uçuşları takip etti.
