Türk Yıldızları Selimiye Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak
EDİRNE (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Edirne Selimiye Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak.
Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek uçuş, 26 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin gölgesindeki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürecek.
Edirne Valiliği, ay yıldızlı jetlerin akrobatik hareketler sergileyeceği uçuşa vatandaşları davet etti.
