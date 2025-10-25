Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"na çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Denizli
Alınan bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 34 FEV 815 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi'nde kontrolden çıkıp 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'na çarpıp, havalanarak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Y.Y, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, aracın refüje çarptıktan sonra heykelin üzerine çarpıp havalandıktan sonra devrilmesi yer alıyor.