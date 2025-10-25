Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,933.70
BTC/USDT
111,287.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"na çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sebahatdin Zeyrek  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Denizli

Alınan bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 34 FEV 815 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi'nde kontrolden çıkıp 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'na çarpıp, havalanarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Y.Y, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaralılar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aracın refüje çarptıktan sonra heykelin üzerine çarpıp havalandıktan sonra devrilmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver: Gazze'de açlık şu an bir soykırım biçimi olarak kullanılıyor

Benzer haberler

Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı

Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Hong Kong'da kargo uçağı inişte pistten çıkarak denize sürüklendi

Hong Kong'da kargo uçağı inişte pistten çıkarak denize sürüklendi
Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet